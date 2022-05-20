Sezgin Baran Korkmaz'ın özel uçağı satıldı: Yeni sahibiyle ilgili çarpıcı iddia

İflas eden Borajet Hava Yolları'nın sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın özel uçağı Bakırköy 2. İcra Dairesi tarafından satıldı.

Borajet Havayolları, 2016 yılının son günlerinde ABD’de yaşamını sürdüren Yalçın Ayaslı tarafından SBK Holding’e satılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girildiği belirtilerek uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Şirket bünyesinde bulunan TC-YYA kuyruk tescilli Bombardier Global XRS tipi business jet Bakırköy 2. İcra Dairesi tarafından satışa çıktı. Toplam uçuş süresi 3317 saat olan "Digor" isimli uçak açık artırma usulü ihale ile yeni sahibini buldu.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; ABD'li bir yatırımcı tarafından alınan uçağın bakım ve evrak işlemlerinin tamamlanmasından sonra teslim edileceği öğrenildi. İlk olarak 21 Şubat 2022'de vergiler dahil yaklaşık 70 milyon TL'den satışa sunulan uçağın ilk ihalede beklenen teklifin gelmemesi üzerine ikinci ihalede yeni sahibini bulduğu belirtildi.

Uçağın yeni sahibi Zarrab mı?

Öte yandan AirportHaber'e ulaşan iddialara göre; Sezgin Baran Korkmaz'ın eski uçağını ABD ile anlaştıktan sonra Aaron Goldsmith adını alan ve ABD'de at çiftliği işleten Reza Zarrab'ın aldığı ifade edildi.

Reza Zarrab, 2016 yılında İran’a uygulanan ambargoları delme suçlamasıyla ABD’de tutuklanmış, 2017’de itirafçı olduktan sonra tahliye edilmişti.

Uçak yeni sahibinin alması için Atatürk Havalimanı'nda E kapısında bulunan 11 nolu hangarda bekliyor.

Sürecin ABD Adalet Bakanlığı kontrolünde sürdürüldüğü ve işlemlerin ABD merkezli bir fon tarafından üstlenildiği öğrenildi.