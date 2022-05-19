Avusturya’da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı: 'Hukuki değil siyasi...'

ABD'nin üç ayrı suçtan arama kararı çıkartıp geçen yıl Avusturya'da yakalattığı Sezgin Baran Korkmaz davası, bugün Avusturya'nın Linz Eyalet Mahkemesi'nde görüldü.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Wels Mahkemesi'nin mart ayı ortalarında verdiği kararı bozan Linz Eyalet Mahkemesi, “Bu bir iade davasıdır ve dosyanın içeriğini girilmeden karar verilmesi gerekirdi. Wels Mahkemesi'nin ABD'nin iade talepleri ile ilgili uygunluk denetimi yapması hukuka uygun değildir. Bu karar, hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı. Doğrudan dosyanın iade ilgili karar verilmek üzere Avusturya Adalet Bakanlığı'na iletilmesi gerekir” hükmünü getirdi.

Wels Mahkemesi'nin, ‘evrakta sahtecilik’ veya ‘dolandırıcılık’ gibi suçlardan iadesine, ‘kara para aklamadan ise delil yetersizliğine’ ilişkin hükmü de üst mahkemenin ‘Esasa girilmemeliydi’ yorumu ile kaldırılmış oldu.

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye mi, Türkiye'ye mi iade edileceğine Adalet Bakanı Alma Zadic karar verecek.