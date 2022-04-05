'Sezgin Baran Korkmaz serbest bırakıldı, ABD'ye gidip geldi' iddiası

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Ben de kamuoyu da Korkmaz’ın Viyana’da hapiste olduğunu sanıyorduk" diyen Ataklı, "Meğer öyle değilmiş. Sezgin Baran Korkmaz çoktan serbest bırakılmış, Viyana’da çok güzel bir eve yerleşmiş. Avukatları aracılığı ile Amerika’da temaslar kurulmuş, Sezgin Baran Korkmaz bir süre önce Viyana’dan Utah’a gitmiş, savcıya ifade vermiş ve geri dönmüş. Öğrendiğime göre Korkmaz’ın Amerika’da çok önemli bir sorunu kalmamış ki zaten kalsa böyle elini kolunu sallaya sallaya bu ülkeye gidip sonra da çıkamazdı" iddiasında bulundu.

Ataklı, Korkmaz’ın bir yakınından aldığını belirttiği bilgiyi de köşesine taşıdı: “Türkiye’nin iade talebi zaten çok zayıf, kendi ülkemizde fazla bir sorunumuz yok, birkaç küçük ayrıntıyı çözdükten sonra Sezgin Bey Türkiye’ye dönecek.”