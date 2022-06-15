Sezgin Baran Korkmaz'ın cezaevi hayatı: Zoom'dan şirket yönetiyor

Sözcü gazetesi, Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın cezaevi hayatının ayrıntılarına ulaştı.

ABD'nin “vergi kaçırma, evrakta sahtecilik, yalan beyan” gibi suçlarla Avusturya’da 19 Haziran 2021'de tutuklattığı ve 225 yıl hapsini talep ettiği SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın iade süreciyle ilgili son viraja girilirken, Korkmaz’ın cezaevi hayatının ayrıntıları ortaya çıktı.

Wels Mahkemesi'nin kararını bozan ve “ABD'nin iade başvurusunda esasa girilmesine gerek yoktur. Dosya ile ilgili kararı Adalet Bakanlığı verecek“ kararını veren Linz Eyalet Mahkemesi, dosyayı Adalet Bakanlığı'na iletmişti. Şimdi ise ABD ile ek yazışmalar yapılmaya başlandı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Avusturya’daki cezaevi hayatı yakında bitecek olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye ile ABD arasında adeta satranç oynuyor.

ABD'ye mi Türkiye'ye mi iade edilecek?

Mahkeme, Türkiye’nin iade talebini hukuka uygun bulmuştu ama Linz Mahkemesi’nin son kararı bunu da kaldırdı ve Avusturya Adalet Bakanlığı’nın elini tamamen serbest bıraktı.

Sezgin Baran Korkmaz ise, sözlü olarak “Türkiye’ye gidebileceğini” söylemesine rağmen, resmen bunu kabul ettiğini hiçbir zaman açıklamadı. Yani durum halen belirsizliğini koruyor. İki hafta içinde durumun netleşmesi beklenirken, Türkiye ise Adalet Bakanlığı nezdinde lobi yapmaya çalışıyor.

Zoom'dan şirketlerini yönetiyor

Öte yandan, Sözcü'nün ulaştığı bilgilere göre Sezgin Baran Korkmaz, Lüksemburg'daki şirket merkezi ile haftada iki kez Zoom üzerinden görüşme hakkı da kazandı. Korkmaz’ın Avusturya ve Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki otellerini, yatırımlarını böyle idare etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

ABD'li savcıların görüşme talebini reddetti

Korkmaz'ın tutuklu kaldığı yerde ilginç gelişmeler de yaşanıyor.

SBK'yı Avusturya'da kara para, resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tutuklatan ABD'li savcılar, iki kez Wels Başsavcılığı'na başvurdu ve Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmek istedi. Ancak bu talepleri reddeden Korkmaz “Şu aşamada hiçbir ABD'li yetkili ile görüşmeyeceğim“ cevabını verdi.

319 kişi görüşmek istedi

Yaklaşık bir yıldır Wels’te gözaltında tutulan Korkmaz ile görüşmek için 319 kişi başvurdu. Ancak birinci derece yakınları ve avukatlarının dışında sadece 14 kişi ile görüşmeyi kabul etti. İsimleri bilinmiyor ama aralarında Türkiye'den de bazı temsilcilerinin olduğu düşünülüyor.