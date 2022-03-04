İade edilirse SBK 205 yılla yargılanacak

Avusturya’da tutuklu olarak yargılanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iadesi için yapılan başvuruda Wels Bölge Mahkemesi kararını verdi. ABD’nin iade başvuru dosyasını inceleyen mahkeme, Korkmaz’ın şartlı iadesine karar verdi.

Daha önce Türkiye’nin talebini de değerlendiren aynı mahkeme, Korkmaz’ın iadesine karar vermişti. Korkmaz’ın Türkiye’ye mi ABD’ye mi iade edileceği konusunda son sözü Avusturya Adalet Bakanlığı verecek. Korkmaz’ın, Wels Bölge Mahkemesi’nin ABD’ye iade kararını temyiz etme hakkı var.

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre Adalet Bakanlığı, mahkemenin Türkiye yerine ABD’ye iade etme kararını onaylarsa Korkmaz, 205 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Mahkeme kara para aklama suçlamasını kabul etmedi

Wels Bölge Mahkemesi, ABD’de Korkmaz aleyhine hazırlanan iddianamede yer alan kara para aklama suçlamasını iade talebi kapsamından çıkartarak sadece dolandırıcılıktan yargılanabileceğine hükmetti.

ABD’nin Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge Mahkemesi’nde, eyalet başsavcılığının talebi üzerine Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede Korkmaz’a 12 ayrı suçlama yer almış, usulsüz şekilde yaptığı para transferlerinin her biri için 10 ayrı suçlamada bulunulmuştu.

İddianamede, Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri 10 suç için ayrı ayrı 20’şer yıl hapis cezası istenmişti Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 225 yıl hapis cezası istenmişti.

ABD’deki SBK davasında ne olmuştu?

SBK Holding’in sahibi Korkmaz, ABD’de Utah Federal Mahkemesi’nde Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) yargılandığı davadaki iddianamede yer almış, ayrıca tanık olarak savcılık tarafından ifadesine başvurulmuştu.

Biyodizel üretimi yaptıklarını öne süren Kingston kardeşler, Amerikan federal hükümetini 511 milyon dolar dolandırmış, paranın bir kısmının Türkiye’de Korkmaz ve sahibi olduğu SBK Holding aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edilmişti. 2020 yılına kadar dava dosyasında tanık olarak yer alan Korkmaz, 2021 yılında hakkında ABD’de açılan federal davada sanık oldu.

2021 yılının Haziran ayında Korkmaz, Türkiye’den İsviçre’ye gitti. İsviçre’den Avusturya’ya geçen Korkmaz tutuklandı. Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir, müvekkilinin ABD’nin isteği üzerine Avusturya’da tutuklandığını söyledi.

Aynı ay, Korkmaz’ın kara para akladığı, ABD’den Türkiye’ye aktarılan kara parayla satın aldığı çok sayıda mülk ve yaptığı muhtelif yatırımların listesi, Utah Başsavcılığı tarafından, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in dava dosyasına eklendi.

Utah Eyalet Başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik işlem sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken malvarlığının listesini yayınladı. Yedi ayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ile Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Limited Şirketi’nin tüm malvarlığına el konulması gerektiği açıklandı.

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya’da 19 Haziran 2021 tarihinde tutuklanan Korkmaz hakkında Utah’ta dava açıldığını, yargılanmak üzere Korkmaz’ın iadesini isteyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Utah’ta hazırlanan iddianamede Korkmaz, kara para aklama ve 10 ayrı para transferi dolandırıcılığı ve resmi işlemleri engellemekle suçlandı.

İddianamede Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları üzerinden 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı belirtildi. Yapılan bu işlemlerin Jacob Kingston ve Isaiah Kingston adlı kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Utah’ta bulunan biyodizel şirketi Washakie’nin satışı ve üretimi için 1 milyar dolarlık yenilenebilir yakıt vergi iadesi almak amacıyla yalan beyanda bulunarak ABD’yi dolandırma planıyla bağlantılı olduğunun iddia edildi.

2021’in Ekim ayında Salt Lake Bölge Mahkemesi, Korkmaz’ın malvarlıklarına el konularak ABD hazinesine devri için ilk adımı Korkmaz’ın da ortağı olduğu Queen Anne adlı lüks yat için attı. Mahkeme, “Queen Anne”i açık arttırma yoluyla satışa çıkartma kararı aldığını açıkladı. Lüks yatın satışına Korkmaz ve ortaklarının hiçbir itirazının olmadığı belirtildi.