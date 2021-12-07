Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatından 'ABD savcılarıyla pazarlık' yanıtı

Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD’nin Utah Eyaleti Savcıları ile halen tutuklu bulunduğu Avusturya’da görüşme yaparak Türkiye’deki önemli irtibatları ve faaliyetleriyle ilgili bilgileri kendilerine açıklamaya hazır olduğunu ve bu bilgilerin paylaşılması durumunda ABD’ye iade edilmemesi konusunda pazarlık yürüttüğünü iddia etmişti.
Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Dündar'ın Korkmaz hakkındaki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Dülger, "Sezgin Baran Korkmaz’ın iade yargılaması Avusturya’da halen devam etmektedir ve iade yargılaması nedeniyle tutukludur" dedi.
Dülger'in paylaşımları şöyle: