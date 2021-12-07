Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatından 'ABD savcılarıyla pazarlık' yanıtı

Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD’nin Utah Eyaleti Savcıları ile halen tutuklu bulunduğu Avusturya’da görüşme yaparak Türkiye’deki önemli irtibatları ve faaliyetleriyle ilgili bilgileri kendilerine açıklamaya hazır olduğunu ve bu bilgilerin paylaşılması durumunda ABD’ye iade edilmemesi konusunda pazarlık yürüttüğünü iddia etmişti.

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, Dündar'ın Korkmaz hakkındaki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Dülger, "Sezgin Baran Korkmaz’ın iade yargılaması Avusturya’da halen devam etmektedir ve iade yargılaması nedeniyle tutukludur" dedi.

Dülger'in paylaşımları şöyle:

"TELE 1 TV kanalında, Sayın Uğur Dündar tarafından hazırlanıp sunulan ve 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan 'Demokrasi Arenası' adlı programda müvekkilim Sezgin Baran Korkmaz hakkında çeşitli iddialarda bulunulmuştur.

İddiaların en dikkat çekici olanı müvekkilimin 'ABD’nin Utah Eyaleti Savcıları ile halen tutuklu bulunduğu Avusturya’da görüşme yaparak Türkiye’deki önemli irtibatları ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri kendilerine açıklamaya hazır olduğu ve bu bilgilerin paylaşılması durumunda ABD’ye iade edilmemesi konusunda pazarlık yürüttüğü' şeklindedir.

Daha önce de kamuoyu ile açıkça paylaştığımız üzere Sezgin Baran Korkmaz’ın iade yargılaması Avusturya’da halen devam etmektedir ve iade yargılaması nedeniyle tutukludur. Müvekkilimi hem Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden soruşturma kapsamında hem de Avusturya’da iade yargılamasında temsil eden avukat meslektaşlarım ile çalışmalarımız bir süredir koordineli şekilde devam etmektedir.

Belirtmek isterimki müvekkilimin ya da onu temsil eden avukatlarının ABD savcıları ile söz konusu programda belirttiği türden bir pazarlığı kesinlikle bulunmamaktadır. Sezgin Baran Korkmaz’ı ABD’de temsil eden avukatların, ABD savcılığı ile hazırlanan iddianame kapsamında yüklenen suça ilişkin görüşmeleri olmaktadır. Bu görüşmelerin ana konusu, yüklenen suçlamalara ilişkin savunma hazırlama için bilgi ve belge temin etme ve diğer teknik konulardır. Kamuoyunun bilgisine sunarım."