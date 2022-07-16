Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: İade kararı siyasi

Hakkındaki kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle bir süredir Avusturya’da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD’ye iade edilmesi, bazı gelişmelere de kapı araladığı belirtiliyor. Utah eyaletindeki federal hapishaneye götürülen SBK Holding’in sahibi Korkmaz’ın ABD’ye iadesi, ikinci bir Reza Zarrab olayının yaşanması ihtimalini gündeme getirdi.

'İade kararı siyasi'

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'ya konuşan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, Türkiye’ye iade gerekçeleri daha güçlü olmasına rağmen ABD’ye iadenin gerçekleşmesini 'siyasi' olarak değerlendirdi ve “Sonuçta kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verdi. Siyaseten öncelikli iade kararını ABD’den yana kullandı" dedi.

'Korkmaz'ın söyleyeceklerinden değil, enflasyonlu seçimden korksunlar'

İkinci bir Reza Zarrab olayı yaşama ihtimaline dair Türkiye’de herkesin bunu istediğini iddia eden Dülger, “Benim müvekkilimin anlatacak siyasi bilgisi veya siyasilerle içli dışlı ilişkisi yok. Tayyip Erdoğan’la sürekli servis edilen iki fotoğrafı var, başka yok. İnsanların bunu sorgulaması lazım. Madem bu kadar samimi neden üçüncü bir fotoğraf yok. Dolayısıyla politik açıdan SBK’nin söyleyeceklerinden değil, enflasyonlu seçimden korksunlar" dedi.

'Yargılanıp geri geleceğim'

Sezgin Baran Korkmaz’ın yargılanmasına artık ABD’de de devam edilecek. Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bir öngörüsünün olup olmadığını sorduğumuz avukat Dülger, “Sezgin Baran Korkmaz suçsuz olduğunu söylüyor. ‘Ben bu paraların bu şekilde elde edildiğini bilmiyorum. Suçsuz olduğum için yargılanıp geri geleceğim’ diyor” ifadelerini kullandı.

Dülger, Korkmaz'ın yargılanma süreci için ABD’ye gideceğini de ifade etti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesi

28 Aralık 2020'de SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirkete İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kara para aklama şüphesi üzerineydi. Soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 9 kişinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Kara para aklama ve dolandırıcılık iddiaları Türkiye ile sınırlı değildi. Korkmaz'ın ABD’li ortakları da vardı. Bu nedenle ABD’de de ayrı bir soruşturma yürütülüyordu. SBK, ‘Kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak' suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran 2021 yılında Avusturya’da tutuklandı. Her iki ülke Korkmaz'ın kendilerine iade edilmesi için başvuruda bulunmuş, önce Türkiye’nin iade talebi kabul edilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmek istendiğini söylemişti. Mahkemenin her iki ülkeye iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Korkmaz'ın dün ABD’ye iadesi gerçekleşti.