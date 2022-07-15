Kara para aklama ve para transferi dolandırıcılığıyla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi.

Voa Türkçe'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Sezgin Baran Korkmaz’ın Adalet Bakanlığı’na bağlı güvenlik gücü US Marshals’ın yetkilileri nezaretinde Utah eyaletine geldiğini bildirdi.

Ne olmuştu?

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra Wels'e gönderilmiş burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.