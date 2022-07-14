Yandaş medya şirketinde Sezgin Baran Korkmaz ataması

Avusturya'da ABD'nin kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan ve ABD'ye iade edilecek Sezgin Baran Korkmaz’a yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Emrah Doğru, Ciner Medya'ya bağlı Show Haber'de Yurt Haber Müdürlüğü görevine getirildi.

Medyaradar'ın haberine göre, daha önce Haberturk.com’da çalışan Doğru, Sezgin Baran Korkmaz krizi patlak verdikten ve tutuklu işadamıyla ilgili pek çok olumlu haber yaptığı ortaya çıktıktan sonra sessiz sedasız yollarını Ciner Medya’yla ayırmıştı. Doğru’nun Korkmaz'ın yalısında fotoğrafları da çıkmıştı.

Doğru’nun tıpkı ayrılışı gibi, yine sessiz sedasız Ciner Medya’da görevlendirildiği ortaya çıktı. Doğru’nun yeni görevini sosyal medya hesaplarından paylaşmaması dikkat çekti. Ekranhaber.com isimli bir web sitesinin de yöneticisi olan Doğru’nun Sezgin Baran Korkmaz'a yakınlığı halkla ilişkiler (PR) haberleriyle sınırlı değil.

Emrah Doğru'nun kardeşi Adnan Doğru’nun da Korkmaz'ın yakın çalışma ekibinde olduğu ve hatta yalısında görevli olduğu biliniyor. Korkmaz'ın yalısında çalışanların verdiği ve şirketin resmi Linkedin hesabından paylaşılan pozda Emrah Doğru’nun kardeşi Adnan Doğru da görülüyor.

Fotoğraf karesinde en sağda bulunan kişi Emrah Doğru'nun kardeşi Adnan Doğru.

Sezgin Baran Korkmaz'ı öven haberler yaptığı ortaya çıktıktan sonra ilişiği kesilen Emrah Doğru’nun tutuklu işadamının ABD’ye iadesine günler kala Ciner Medya bünyesine hem de yönetici olarak neden katıldığı merak edildi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın 15 Temmuz'da ABD’ye iade edileceği açıklanmıştı.