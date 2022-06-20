Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade talebine avukatları itiraz etti

Avusturya Adalet Bakanlığı, ABD'nin SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talebini kabul etmişti. Avusturya'nın iade kararının ardından, Korkmaz'ın avukatları karara itiraz etti.

Mahkeme hem Türkiye'nin hem de ABD'nin talebini kabul etti

Sezgin Baran Korkmaz, ABD ceza yasalarına göre "kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak" suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. ABD'nin iade talebinde bulunduğu Korkmaz hakkında Türkiye'de de "SBK Holding'e ait altı şirketin hesaplarında yapılan incelemelerde kara para aklandığı" şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Türkiye de iade talebinde bulunurken Avusturya Wels Mahkemesi, talebin Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesine 25 Ağustos'ta karar verdi. Bir yandan ABD'nin iade başvurusunu inceleyen Avusturya Wels Mahkemesi, ABD'nin gönderdiği ek dosyaları da dikkate alarak bu talebe ilişkin kararını verdi.

Avusturya Adalet Bakanlığı 'ABD'ye iade edilecek' dedi

Mahkeme, ABD'nin iade talebini de Avusturya Suçluların İadesi Kanunu'na uygun olduğu görüşüyle kabul etti. Mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlık ise geçtiğimiz günlerde Korkmaz'ın 'öncelikle' ABD'ye iade edilmesi yönünde karar verdi.

'Korkmaz Türkiye'ye iade edilmeyi talep etmedi' denildi, avukatları karara itiraz etti

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Korkmaz’ın duruşmalarda “Türkiye’ye iade edilmek istiyorum” diye talepte bulunmadığı bu nedenle Adalet Bakanlığı’nın kararına itiraz etmeyecekleri öne sürülüyordu. Ancak Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger yaptığı açıklamada, karara itiraz ettiklerini söyledi.