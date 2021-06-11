'Sezgin Baran Korkmaz'ı çok severim' diyen Sevilay Yılman'ın mal varlığı gündemde

Ülkücü mafya Sedat Peker’in firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz’dan para almakla suçladığı Habertürk sunucusu Veyis Ateş izne gönderilmişti.

Ateş’in, Korkmaz’ın otelinde kaldığı ve aralarında Korkmaz da olmak üzere bazı işadamlarından, para aldığı iddia edildi.

MedyaRadar'ın haberine göre, Ateş’in mal varlığında gözle görülür bir artış olduğu ancak bunun Habertürk yönetimi tarafından sorgulanmadığı öne sürülüyor. Ateş'in ardından yine Habertürk’ten Sevilay Yılman da konuşuluyor.

Sezgin Baran Korkmaz’ın kapattığı Twitter hesabında "abla" diye bahsettiği Yılman’ın, Korkmaz’la daha derin ilişkiler içinde olduğu iddia ediliyor.

Mal varlığında artış

Kulislerde, Yılman’ın son yıllarda mal varlığında tıpkı Ateş gibi büyük artış gözlendiği belirtiliyor.

Habere göre konuya yakın bazı isimler, Yılman’ın sadece Sezgin Baran Korkmaz'la değil başka isimlerle de "akçeli işlere" girdiğini iddia etti.

Buna göre Yılman'ın ünlü bir patronla "FETÖ borsası" sayesinde, gayrimenkul ilişkileri kurduğu da iddia ediliyor.

Habertürk yazarı Yılman, Sezgin Baran Korkmaz'a ilişkin kaleme aldığı yazıda, "tanırım çok da severim" demiş, Korkmaz'ı "Dolandırıldığı iddia edilen hazine Türkiye hazinesi değil ABD hazinesi. Yani esas suçun işlendiği yer Türkiye değil ABD, paraların getirildiği ve yatırıma dönüştüğü ülke ise Türkiye!" diyerek savunmuştu.