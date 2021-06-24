Sezgin Baran Korkmaz'dan Varlık Fonu Başkanıyla ilgili dikkat çekici sözler

Sezgin Baran Korkmaz'ın 2016 yılında Bloomberg'e verdiği söyleşide şimdi Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olan Salim Arda Ermut ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Korkmaz söyleşide, ABD'de "yatırımcıları bulmaya çalıştığı" sırada dönemin Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut'un kendisine çok yardımcı olduğunu söylüyor ve "Herkes korkak, korktuğu halde o Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın başındaki çocuk, bizle beraber, alavere dalavere ona gidiyoruz, konuşuyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Kara para aklama suçlamasıyla aranan ve ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz 13 Ekim 2016'da Bloomberg TV'de Sami Altınkaya’nın sunduğu 'Çıkış Yolu' programına konuk olmuştu. Korkmaz'ın programda şu an Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olan Salim Arda Ermut ile ilgili ifadeleri dikkat çekti:

"Burada öncelikle Başbakanlık Yatırım Ajansı'na çok büyük teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Çünkü oranın başında olan Arda diye bir beyefendi var. İngilizce bilmiyorum, Amerika'da yatırımcıları bulmaya çalıştığım sırada Arda'nın kolunu yapışıp 'Abi gel, senden rica ediyorum. Bunlarla sen bir konuş' dediğimizde bir kere bizi çevirmedi. Her seferinde bakın, önemli faktör bu.

7 Haziran seçimlerinden sonra, 1 Kasım'a kadar adam bulamadık. Amerikalı'yı götürüp gösterecek, iş yapacağız, Amerikalı gelmiş bakın. Hiçbir bürokrat bir yere imza atmıyor. 'Ya biz ne olacağını bilmiyoruz' falan. Herkes korkak, korktuğu halde o Başbakanlık Yatırım Ajansı'nın başındaki çocuk, bizle beraber, alavere dalavere ona gidiyoruz, konuşuyoruz. Ona gidiyoruz, konuşuyoruz. Biz 15 Temmuz'dan sonra 950 milyon dolar Türkiye’ye para getirdik."