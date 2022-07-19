'Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği kişileri kayda aldı' iddiası

ABD'de dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye’de rüşvet verdiği kişileri kayda aldığı iddia edildi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Rüşvet verdiklerini kayda almış” başlıklı yazısında, devlet içindeki ‘bir yetkilinin’ Korkmaz hakkında verdiği bilgileri aktardı. Öztürk’ün aktarımına göre yetkili, Korkmaz’ın Türkiye’de rüşvet verdiği herkesi sesli ve görüntülü olarak kayda aldığını söyledi.

Yazısında, “Korkmaz'ın en büyük özelliği, zor durumda olan şirketleri almasıydı. Hatta o şirketlerin içinin boşaltılması için bazı üst düzey yöneticilerle işbirliği yapıldığı da hep söyleniyordu. Başka bir özelliği de hayırsever olmasıydı” ifadelerine yer veren Öztürk, konuya dair şunları kaydetti:

“Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk gözaltına alınışı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (KOM) eşgüdümünde gerçekleştirilmişti. Az önce hayırsever özelliğini belirttiğim Korkmaz'ın farklı bir özelliğini de bir yetkili şöyle anlattı: 'Sezgin Baran Korkmaz, rüşvet verdiği herkesi kayda almış. Sesli ve görüntülü kayıtları var. Korkmaz'ın, parasının FETÖ parası olma ihtimali üzerinde de durduk. Bu konuda da çalışma yapılıyordu. Ancak bir sonuç alınamamıştı. Hakkında farklı soruşturmalar yürütülüyordu. Ancak kara para aklama iddiasından dava açıldı. Hakkında 24 dava var.”

'İçişleri Bakanı konuşmalı'

Öztürk, yazısını şu sözlerle noktaladı:

“Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin taleplerine karşı ne kadar direnecek? Onların istediği bilgiler karşısında neler anlatacak? Bunu bilemeyiz. Ama kurtulmak için özellikle iktidardaki çevrelerle yaşadığı bazı olaylar hakkında bilgi vermek zorunda olacak.

Korkmaz'ın, Türkiye'ye verilmesi halinde olacaklar da belliydi. Mahkemede kendisini kurtarmak için gerekirse var olduğu belirtilen rüşvet kasetleri devreye sokulacaktı. Yurtdışına çıkmadan bir gün önce İçişleri Bakanı'nın makamına niçin çağrıldığını, orada ne konuşulduğunu, kimin alacağının silinmesinin neden istendiğini de en azından mahkeme aşamasında öğrenmiş olacaktık. O aşamayı beklemeden, İçişleri Bakanı konuşmalı. Silinmesi istenen borcun ne borcu olduğu söylemeli.”