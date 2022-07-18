Sezgin Baran Korkmaz hakim karşısına çıkartıldı

Sezgin Baran Korkmaz, bugün Türkiye saatiyle 22.30’da ABD'nin Utah Eyaletinin Salt Lake City kentinde hakim karşısına çıkartıldı.

Tele1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, hakim, Korkmaz hakkındaki suçlamaları okuyacak, daha sonra Korkmaz’ın tutukluluğuna karar verilecek.

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya’dan iade edilen Korkmaz’ın, 1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı yaptığını açıklamıştı.

Açıklamada, Amerikan vergi dairesinden alınan teşvikin 133 milyon dolarlık fazla bölümünün Korkmaz’ın, Türkiye ve Lüksemburg’da kontrol ettiği banka hesapları aracılık ederek aklandığı belirtilmişti.