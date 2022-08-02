Sezgin Baran Korkmaz iddiası: Bir kişinin daha görevine son verildi

Sezgin Baran Korkmaz'dan para aldığı iddiaları sonrası TRT Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede'nin ekrana çıkmasının yasaklandığı belirtilmişti.

Medyaradar'ın haberine göre, Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkili olduğu iddia edilen ve bunu yaptığı açıklamayla yalanlayan Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin de görevine son verildi.

Korkmaz'ın listesinde bulunduğu iddia edilen Dinçer Gökçe, söz konusu listeye ilişkin şöyle demişti:

“Köy çocuğu olarak zor şartlarda okudum. Bu zorluğu aşma ışığını gördüğüm 15/20 öğrenci için her yıl yakın akrabalarım ve çevremden burs temin ediyorum" diyerek hakkında birçok haber yaptığı Sezgin Baran Korkmaz ile irtibatını açıklamaya çalışan Gökçe, "Bir avukat arkadaşım aracılığı ile 2’si kadın 3 öğrenciye SBK Eğitim Vakfı’ndan burs temin edildi. Aylık tutar 200/250 TL. Kayseri, Muş ve Ardahanlı çocukların hesaplarına yatırıldı."