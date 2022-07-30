Ersoy Dede'ye ekran yasağı iddiası: 'Artık yoksun' dediler

TRT 1 Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede’nin Sezgin Baran Korkmaz’la yakın olduğu gerekçesiyle TRT Genel Müdürü tarafından ekrana çıkmasının yasaklandığı iddia edilmişti. Sezgin Baran Korkmaz iddialarına "Deli saçması" diyen Ersoy Dede "yıllık izne çıktığını" söylemişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu Superhaber.tv isimli sitedeki habere göre TRT yönetimi Ersoy Dede’ye "Artık Ana Haber’de yoksun" dedi.

Haberde şöyle denildi:

"TRT Ana Haber sunucusu Ersoy Dede, Sezgin Baran Korkmaz’a sürekli övgüler yağdıran paylaşımları ve yönettiği internet sitesinde Korkmaz’ın PR’ını yapan haberleriyle dikkat çekmişti. Hepsinden öte bu işadamının sık sık para aldığı iddia edilen gazeteciler arasında da adı geçiyordu.

Ersoy Dede, birkaç yıl önce halen BAE’de bulunan yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker’e açıktan ve abartılı destek paylaşımları ile öne çıkmış bir isimdi.

Bu iddialar son 1 hafta içinde yeniden dolaşıma sokulunca TRT yönetiminin Ersoy Dede’ye ekran yasağı getirdiği konuşuluyor. Bu yasağın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu konusunda bir açıklama yok ancak bugün de ekrana çıkmayan Dede’nin ismi önümüzdeki haftanın spiker planlama çizelgesinde de yer almadı."