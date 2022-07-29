'TRT sunucusuna yasak geldi, nedeni belli oldu' iddiası

Nitelikli dolandırıcılıktan hüküm giyen, Türkiye'den kaçtıktan sonra Avusturya tarafından sorgulanmak üzere ABD'ye iade edilen SBK Holding ve SBK Vakfı'nın Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’dan para aldığı iddia edilen gazeteciler listesi gündem olmaya devam ediyor.

TRT 1 Ana Haber Sunucusu Ersoy Dede’nin bugün ekranda yer almaması dikkat çekti.

İddiaya göre TRT binasına giden sunucu Ersoy Dede'ye "Bugün sen yoksun" denildi. TRT 1'de Ersoy Dede'nin yerine haberleri bu akşam Canan Yener Reçber sundu. Ersoy Dede'ye, Sezgin Baran Korkmaz ile olan yakınlığı nedeniyle TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından ekran yasağı konduğu öne sürüldü.

Oda TV’nin haberine göre; Yıllık izne çıktığını söyleyen Ersoy Dede, Sezgin Baran Korkmaz iddialarına ise “Deli saçması” dedi.

Ersoy Dede, yaptığı açıklamada "İzindeyim. Birkaç gün evdeyim. Olağanüstü bir durum yok. Normal senelik izindeyim. Eşimle tatil planlamasını beraber yaptık. İzin kullandığımız oluyor” diye konuştu.