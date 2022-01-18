Sezgin Baran Korkmaz davasında ABD'den bilgi istendi

SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davada, 4 sanık hakkındaki hukuki süreçle ilgili ABD'den bilgi talep edildiği öğrenildi.

Duruşmada, Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ı avukat Volkan Dülger temsil etti.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Dülger, Korkmaz'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya adli makamlarında alınması, kabul etmedikleri MASAK raporu yerine bağımsız bilirkişi heyetinden yeni rapor aldırılması talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Korkmaz'ın ifadesinin Avusturya'da alınması ve yeni bilirkişi raporu oluşturulması taleplerini reddetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 5 Temmuz'a ertelendi.

Gazeteciler duruşmaya alınmamıştı

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gazeteciler alınmamış, CNN Türk muhabiri Ceylan Sever Öcal, duruma tepki gösterirken, "Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 sanık ABD'den elde ettikleri mal varlıklarını akladıkları iddiasıyla yargılanıyor. İlk ve bugün görülen 2.duruşmaya gazeteciler alınmadı. Davada gizlilik, kapalılık kararı yok. Bu keyfi uygulama halkın haber alma hakkını engellemektir" demişti.