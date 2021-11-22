Sezen Kaplan'ın katili tutuklu yargılanmaya devam edecek

Sezen Kaplan'ın ölümüne neden olan alkollü sürücü Ali Güler'in yargılandığı davanın ikinci duruşmasında sanığın tutukluluğunun devam edilmesine karar verildi.

40 yaşındaki Sezen Kaplan, 7 Ağustos'ta Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Gökmeydan Mahallesi'nde alkollü sürücü Ali Güler'in çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kazanın üzerinden bir aydan süre geçmesine rağmen soruşturmada tutuklamaya yönelik herhangi bir karar çıkmamış, Kaplan'ın ailesinin verdiği mücadele sonucunda Güler 13 Eylül 2021 tarihinde tutuklanmıştı.

Bugün ikinci duruşması görülen davada Güler'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti davayı 17 Aralık'a erteledi.

'Sanık kendi refleksini de devre dışı bırakmıştır'

Savcı mütaalasında araç sürücüsünün aşırı hızla yaya çarptığını ifade ederek şunları vurguladı: ''Sanığın 180 km hızla araç kullanarak sadece yayanın değil kendi refleksini de devre dışı bıraktığını, hiçbir canlı o hızdaki bir araçtan kurtulma şansı yoktur."

Görevsizlik kararı reddedildi

Duruşmayla ilgili soL'a konuşan Sezen Kaplan'ın kardeşi Fidan Dinç, "Talep ettiğimiz görevsizlik kararıyla dosyanın ağır cezaya gönderilmesi talebi reddedildi ama tekrar talepte bulunacağız. Sanığın avukatları mahkemede tekrardan bir sürü yalan iftira savurdular. Savcının mütaalası ise bizim için umut verici oldu. Başka insanların canı yanmasın diye mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

'Sosyal medya baskısı ile tutuklandı'

Görülen ilk duruşmada Ali Güler tutuksuz yargılanmayı talep etmiş, avukatları "tutukluluğu gerektiren bir unsur olmadığını" ileri sürerek, tutuklama kararını "sosyal medya baskısı" olarak nitelendirmişlerdi.