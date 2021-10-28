Sezen Kaplan'ın katili tutuklu yargılanacak

40 yaşındaki Sezen Kaplan, 7 Ağustos'ta Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Gökmeydan Mahallesi'nde alkollü sürücü Ali Güler'in çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kazanın üzerinden bir aydan süre geçmesine rağmen soruşturmada tutuklamaya yönelik herhangi bir karar çıkmamış, Kaplan'ın ailesinin verdiği mücadele sonucunda Güler 13 Eylül 2021 tarihinde tutuklanmıştı.

Bugün ilk duruşması gerçekleşen davada Güner'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık avukatları: Tutukluluk kararı sosyal medya baskısı

Duruşmayla ilgili soL'a bilgi veren Sezen Kaplan'ın kardeşi Fidan Dinç, Ali Güler'in tutuksuz yargılanmayı talep ettiğini ifade etti. Dinç, sanık avukatlarının "tutukluluğu gerektiren bir unsur olmadığını" belirttiklerini söyleyerek, tutuklama kararını ise "sosyal medya baskısı" olarak nitelendirdiklerini anlatttı.

Duruşma sonucunda 12 Kasım'da olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi.

İkinci duruşma 22 Kasım'da görülecek.