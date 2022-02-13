Sezen Kaplan davasında yine karar çıkmadı

40 yaşındaki Sezen Kaplan 7 Ağustos'ta Hatay 'ın Arsuz ilçesindeki Gökmeydan Mahallesi'nde alkollü sürücü Ali Güler'in aracıyla çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Kaplan'ın ailesinin verdiği mücadele sonucunda Ali Güler 13 Ağustos 2021 tarihinde tutuklanmıştı.
Cuma günü beşinci duruşması görülen davada Güler'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diğer celse 11 Mart 2022'de görülecek.
Duruşmaya katılan TKP üyeleri sürecin takipçisi olacaklarını ve Kaplan ailesine desteğe devam edeceklerini belirttiler.