Sezen Aksu'yu 'kafalarına sıkacağız' diyerek tehdit eden AKP'liye 57 milyon TL'lik ihale

2017’de çıkan şarkısı yeniden gündeme getirilerek hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu’yu “Beyinlerine sıkacağız, kafalarına… Ve inlerinde hepsini ezeceğiz” sözleriyle tehdit eden AKP’li Erol Bulut’un şirketi, İstanbul Pendik Belediyesi’nin park yapım ihalesini aldı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, AKP’li Ahmet Cin’in yönetimindeki Pendik Belediyesi, 7 Haziran’da “Yeni Parkların Yapımı, Mevcut Parkların Revizyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” başlığıyla bir ihale açtı. 312 kalem inşaat ile 111 kalem peyzaj işini kapsayan ve ‘açık’ usulle düzenlenen ihale, “Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat” isimli şirkete verildi. Şirket ile AKP’li belediye arasında ise 20 Temmuz tarihinde 57 milyon 935 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, söz konusu şirket, Erol Bulut ile Hasan Alas’a ait. Şirketin ortağı Erol Bulut, 2018 yılındaki milletvekili seçimlerinde AKP İstanbul 3’üncü Bölge’den milletvekili aday adayı olmuştu. Bulut, aynı zamanda 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı görevinde bulunuyor.

'Kafalarına sıkacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, isim vermeden Sezen Aksu’yu 2017 yılındaki bir şarkısında geçen “Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e…" ifadeleri nedeniyle, “Dillerini koparırız” diyerek hedef göstermesinin ardından Bulut da Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AKP adayı adayı, 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Bulut, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, “Sezen Aksu’yu şeytanın yolundan gitmekle” itham etmiş ve müslümanların sinir uçlarının sonuna kadar zorlandığını iddia ederek “Sabrımız taştı artık. İçişleri Bakanımızın dediği gibi beyinlerine sıkacağız, kafalarına ve inlerinde hepsini ezeceğiz" demişti.

1 milyar 43 milyon TL'lik ihale aldı

“Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat” isimli şirkette, Bulut’un ortağı olan Hasan Alas ise bir dönem AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi olmasıyla biliniyor. Şirket, son 11 yılda kamu kurumları ile yerel yönetimlerden 1 milyar 43 milyon 408 bin TL’lik 146 ihale aldı. Bu ihaleler arasında AKP’li belediyelerin yoğunluğu dikkat çekerken söz konusu şirketin, Kartal Belediyesi’nin de yüklü ihalelerini aldığı öğrenildi.

Şirketin aldığı ihaleler ile tutarları şöyle:

AKP’li Pendik Belediyesi’nden 268 milyon 831 bin TL’lik 22 ihale.

AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin 313 milyon 919 bin TL tutarında, 27 ihale.

AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nden 18 milyon 651 bin TL değerinde 7 ihale.

AKP’li Sultangazi Belediyesi’nden 27 milyon 102 bin TL’lik üç ihale.

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nden 14 milyon 799 bin TL’lik iki ihale.

Şirketin hizmet verdiği alanlar ise şöyle sıralanıyor: Öğrenci ve personel taşıma, filo araç kiralama, inşaat, temizlik, çöp toplama, gezi ve organizasyon hizmetleri, 2.el araç satışı.