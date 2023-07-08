'Sezen Aksu'nun evine saldırı girişimi' iddiası

Sezen Aksu’nun Beykoz’daki evine birkaç ay önce bir 'hayranının' zorla girmeye çalıştığı belirtilirken, olayın devamının gelmesi üzerine şikayetçi olundu.

TV100'de yer alan habere göre, L.M. adlı kişiden şikayetçi olan Sezen Aksu, ifadesinde şunları anlattı:

“Bu şahıs mart, mayıs, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört kere evime gelmek suretiyle, kapıyı zorlayarak ve güvenliğime tehdit, hakarette bulunarak rahatsızlık vermiştir. 2022 yılının ekim ayında yapmış olduğu eylemde somut olarak içeriye girme iradesini belli etmiştir. Bir keresinde de evimin iskelesine yanaşmak suretiyle iskelede zarar olacak şekilde yıkıma sebep vermiştir. O zaman hayranım olarak kabul ettiğimden şikayetçi olmamıştım. Şu aşamada rahatsızlık boyutunun fazlalaşmasıyla şikayetçiyim.”

L.M. hakkında tehdit ve ısrarlı takipten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.