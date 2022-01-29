Sezen Aksu'nun 'Ankara'ya ulaştırdığı mesajı yazdı: 'Kutsallar noktasındaki duruşum bellidir'

İktidarın bir haftadır hedefinde olan Sezen Aksu'ya ilişkin Erdoğan'ın geri adımı sonrası dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Sezen Aksu'nun yapımcısı aracılığıyla Ankara'ya "Kutsallar noktasındaki hassasiyetim ve duruşum bellidir!" mesajı iletildiğini öne sürdü.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Evet, şimdi güncel bir tartışmanın merkezinde Aksu...

"Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki o mısralar!

"Selam söyleyin o cahil Havva ile Âdem'e" vurgusu...

Sıcak gündemle devam edelim o halde...

Öğrendiğime göre...

Sezen'in haddini bilmesi istenen dakikalarda, yapımcısı ile temasa geçilir. 4 yıl önceki bir parçanın bugünlerde toplumsal gerilimi tetiklemesi üzerine, yapımcı aracılığıyla Ankara'ya şu mesaj gelir:

"Kutsallar noktasındaki hassasiyetim ve duruşum bellidir!"

Gayet net ve güzel bir özet aslında...

Sadece ve sadece, "ilk günaha işaret edildiği" de o mesaja eklenir.

Sonrasında...

Cumhurbaşkanımızın sergilediği duruş da mühimdir. Dine ve dince kutsal sayılan değerlere dil uzatanlara duyduğu tepkidir dışa vuran... Zamanlama olarak Aksu ve şarkısı da bu geniş değerlendirmenin kapsama alanına girmiş gibi gözükse de Sn. Cumhurbaşkanı, her türden ayrışmaya ve spekülasyona kendi zaviyesinden son noktayı koyar.

Haliyle bize de...

Yine Sezen Aksu yorumuyla, "Bu da gelir, bu da geçer" türküsünden izlerkalır..."