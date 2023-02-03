Seyyar satıcı tüfekle ateş açtı: 5'i zabıta 6 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, seyyar satıcının denetim yapan zabıtalara tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta 6 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre Alacakapı Mahallesi'nde kot pantolon satan bir seyyar satıcı, denetim yapan zabıtalarla tartıştı.

Seyyar satıcının tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta memuru ile o sırada bölgede olan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, semt polikliniğindeki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.