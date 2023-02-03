İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyonu aştı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı geçen yılın aynı gününe göre, 437 bin adet artarak 27 Ocak 2023 itibariyle 23 milyon 260 bine çıktı” dedi.

Bülbül, Türkiye ekonomisine ilişkin derlediği verileri açıkladı. Bülbül, şunları söyledi:

“Merkez Bankasının, brüt rezervi 13- 20 Ocak haftasında 1 milyar 471 milyon dolar artarak 128,7 milyar dolara yükselirken, eksi durumdaki net rezervi ise eksi 45,1 milyar dolar oldu.

Yabancı portföy yatırımcılarının Türkiye piyasalarından çıkışı, 2023 yılında da tüm hızıyla sürdü. Yabancı yatırımcılar yılın ilk üç haftasında Türkiye’deki hisse senedi ve iç borçlanma portföylerinden net 603 milyon dolarlık satış yaptılar.

Bankacılık sektörünün döviz açığı 13-20 Ocak haftasında 826 milyon dolara yükseldi.

'Kredi borcu 1 trilyon 611 milyar lira'

Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 20 Ocak itibariyle 1 trilyon 611 milyar lira oldu.

2022 yılında 123 bin 519 çek bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Karşılıksız çeklerin parasal tutarı ise 20,6 milyar liraya kadar yükseldi.

İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise geçen yılın aynı gününe göre 437 bin adet artarak 27 Ocak 2023 itibariyle 23 milyon 260 bine çıktı.

2022 yılında Türkiye’de toplam 68 bin 339 şirket ise kapandı ya da tasfiye edildi.” (ANKA)