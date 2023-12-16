Seyran Kadın Dayanışma Komitesi: Mine Nur Ala cinayetinin takipçisiyiz, birlik olacağız!

İki çocuk annesi Mine Nur Ala, boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Emrah Ala tarafından, bir taksinin içinde öldürüldü.

10 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayın ardından yakalanan katil tutuklandı. Seyran Kadın Dayanışma Komitesi süreci takip edeceklerini açıklayarak Mine Nur Ala'nın ailesiyle irtibata geçti. Aileyle yapılan görüşmeler neticesinde Kadın Dayanışma Komiteleri ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları davayı üstlendi.

TKP Seyran Semt Evi ve Seyran Kadın Dayanışma Komitesi, yayımladıkları açıklamada kadınlara yaşam alanı bırakmayan düzenle mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı ve ''Semtimizden başlayarak ülkemizdeki, her ne sebeple olursa olsun, kadınlara ve çocuklara yöneltilen şiddete ve yapılan cinayetlere sessiz kalmayacağız'' ifadelerini paylaştı.

'Emekçi kadınların birbirinden başka yol arkadaşı yok'

Bu açıklamayla birlikte mahallede kapı kapı gezen Seyran Kadın Dayanışma Komitesi üyeleri, tüm kadın komşularını birlikte mücadeleye çağırdı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

''Acımız da öfkemiz de büyük! Üzgünüz çünkü ülkemizde her gün en az bir kadın cinayeti işleniyor. Öfkeliyiz çünkü bu düzenin yargısı, kanunları, kolluğu, savcısı biz kadınları şiddetten korumaya yetmiyor. Meclisteki 4 eşli vekiller, kadınları elinin kiri olarak gören tarikatlar ve cemaatler, kadınları ucuz işgücü olarak gören patronlar, bizi eve kapatmak isteyen ve haklarımızı elimizden almaya çalışan AKP iktidarı bu cinayetlerin sorumlusudur. Kadın düşmanı politikalarıyla yoksulluğumuzu arttıranlar, dini siyasete alet ederek kadınlar hakkında fetva verenler bu cinayetin sorumlusudur.

Bizim bizden başka, bu mahalledeki emekçi kadınların birbirinden başka yol arkadaşı yok. İşte bu yüzden mahallemizde yan yana geliyoruz. İşte bu yüzden hayatımıza, canımıza, emeğimize kast edenlere karşı birlik olmaya çağırıyoruz.

Seyran Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bize reva görülen bu şiddeti, eziyeti, sömürüyü kabul etmiyoruz. Mahallemizde yaşanan cinayetin takipçisi olacağız. Ama sadece bu kadarla da bitmeyecek. Mahallemizde nerede bir kadın, şiddete, taciz-tecavüze, mobbinge, işyerlerinde hak gasplarına maruz kalıyorsa biz orada olacağız. Kadınların sesini kısmak isteyenlerin karşısına hep birlikte en gür sesimizle çıkacağız.''