Seyir halindeki yolcu otobüsünün motoru yandı

İstanbul'dan Ankara'ya giden, 06 BE 3306 plakalı "Metro Turizm" firmasına ait yolcu otobüsünün motor kısmı, saat 10.30 sıralarında TEM yolunun Çeltikçi mevkisinde alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu.
DHA'nın haberine göre oobüste bulunan 40 yolcu, alevler büyümeden tahliye edildi. Kısa süre sonra alevler otobüsün tamamını sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapatılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.