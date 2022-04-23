2021 bilançosu: Elektrikte ve doğalgazda 4 milyondan fazla kesinti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, 2021 yılı boyunca elektriği kesilenlere değinmemiş ve "bugün itibariyle 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu" söylemişti.

Dönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0,6’dır" demişti.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, elektrik ve doğalgaz kesintilerini Meclis gündemine getirmiş, 22 Aralık 2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti.

'2021 yılında 1 milyon 78 bin doğalgaz, 2 milyon 970 bin elektrik abonesinde kesinti oldu'

Aydın'ın soru önergesine yanıt veren Dönmez, 2021 yılında doğalgaz fatura sayısının 182 milyon 725 bin 236 olduğunu, kesinti yapılan abone oranının yüzde 0,59 yani kesinti sayısının 1 milyon 78 bin 18 olduğunu belirtti. Dönmez, elektrik üretilen fatura sayısının da 333 milyon 764 bin 689 olduğunu, kesinti uygulanan abone oranının yüzde 0,89 yani 2 milyon 970 bin 505 olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez’in yanıtında ödenmeyen borç miktarınınsa elektrikte 850 milyon 141 bin 98 TL, doğalgazda ise 368 milyon 510 bin 739 TL olduğu belirtildi.

Dönmez’in yanıtını değerlendiren Erkan Aydın, "Gelinen noktada 3 milyon küsur vatandaşın elektriği, 1 milyon 100 bin vatandaşın doğalgazı kesilmiş durumda" dedi. (ANKA)