Enerji Bakanı Dönmez: Elektriği kesik abone sayısı 278 bin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, 2021 yılı boyunca elektriği kesilenlere değinmeden "bugün itibariyle 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu" söyledi.

Dönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu’nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0,6’dır" dedi.

Kılıçdaroğlu, Enerji Bakanlığı’nın bu yılki güncel verileri açıklamadığını, 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriğinin kesildiğini söylemişti.