Kılıçdaroğlu akladı ama... İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesen şirket ve kısa hikayesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evinin elektrikleri önceki gün borcu gerekçe gösterilerek kesildi.

Konuya ilişkin bugün bir açıklama yapan ve kesintide payı olan AKP iktidarını hedef alan Kılıçdaroğlu, 'ilginç' bir şekilde kesintiyi yapan firmaya tepki göstermedi, "ilgili şirket işini yapıyor" dedi.

Peki, Kılıçdaroğlu'nun adını ağzına almadığı "ilgili şirket" kime ait?

Ankara'da enerji işi özelleştirmeler sonucu Türkiye'nin en büyük patron gruplarından olan Sabancılara verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğini kesen şirket de Sabancılara ait EnerjiSa.

Türkiye'de özelleştirmeler sonrası en büyük enerji firmalarından biri olan şirket, sadece geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde net kârını yüzde 50 oranında artırmış, AKP'nin elektriğe yaptığı yüklü zamlardan da en kârlı çıkan firma olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun adını ağzına almadığı şirketin enerji sektöründeki hikayesini kısaca hatırlayalım...

EnerjiSa'nın kısa hikayesi

1996’da başlıyor EnerjiSa’nın hikayesi. O tarihten sonra bir süre sessizce bekleyen şirket, ilk büyük hamlesini 2007 yılında Avusturyalı şirket Verbund’la ortaklık kararı almasıyla attı.

Bu tarihteki ortaklık, Türkiye’de AKP ile doruk noktasına çıkan özelleştirmeleri fırsata çevirmeyi amaçlıyordu, öyle de oldu.

2008 yılında BAŞKENT EDAŞ’ın yüzde 100’lük hissesi, düzenlenen ihale sonucu söz konusu ortaklık tarafından 1,2 milyar dolar bedelle kazanıldı. (O dönemde bir dolar yaklaşık 1,2 lira civarından işlem görüyordu.)

Başkent EDAŞ Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu illerini kapsayan bir alan ve ihale kazanıldığında 3 milyon aboneye hizmet veriyordu.

Bu abone sayısı yıllar içinde artacak, 4,3 milyona çıktı.

İhale alınırken “kaliteli” hizmetten söz ediliyordu. Dönemin EPDK Başkanı ise “Bu, dünya çapında etkisini gösteren küresel ekonomik krizin Türkiye enerji sektörü açısından nasıl fırsata dönüştürülebileceğinin somut bir kanıtı” diyor, açık konuşuyordu.

Burada durmadı EnerjiSA, Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ ihaleleri de kazanıldı.

2013 yılında Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin TEDAŞ'a ait yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirmesi gerçekleştirilirken bu ihale 1 milyar 725 milyon dolarla kazanıldı. (O dönem dolar 1,8 lira civarındaydı) Türkiye’nin en büyük ikinci elektrik dağıtım bölgesi olarak bilinen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’nin o dönem yaklaşık 2,75 milyon abonesi bulunuyordu.

Yine 2013 yılında 2,4 milyon abonesi olan Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) için yapılan ihale, 1,227 milyar dolara EnerjiSa’ya gidiyordu.

Böyle şirketin üç ayrı bölgedeki enerji kontrolü başlıyordu.

Gelinen noktada 14 ilde 10,1 milyona yakın aboneye elektrik veren EnerjiSA’nın “hizmet” sağladığı kişi sayısı 21,6 milyon. Dolayısıyla halkın elektriğini "borcundan dolayı" en çok kesen firma da EnerjiSa...

Peki, TL cinsinden 2,4 milyar liraya EDAŞ’ı, yaklaşık 3 milyar liraya TEDAŞ’ı, yaklaşık 2,1 milyar liraya AYEDAŞ’ı kontrol altına alan EnerjiSa yılda ne kadar gelir elde ediyor şimdilerde?

2021 yılı Mayıs ayından bir haber: Enerjisa Enerji bu yılın ilk çeyreğinde 306 milyon liralık yatırım gerçekleştirirken, şirketin konsolide faaliyet geliri söz konusu dönemde yüzde 28 artışla 1 milyar 628 milyon liraya ulaştı.

2021’in son tablosunu henüz bilinmiyor.

Şirketin 2020 yılındaki gelir tablosuna bakınca yine çarpıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz: “Şirket, 2020 yılında konsolide Faaliyet Gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artırarak 5 milyar 609 milyon TL’ye çıkardı.”

Yani gelinen noktada EnerjiSA söz konusu özelleştirmeler için ödediği toplam miktarı neredeyse her yıl gelir olarak hanesine yazar hale gelmiş durumda.