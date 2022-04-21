Kılıçdaroğlu'ndan gaz lambası ışığında açıklama: Bir hafta karanlıkta kalacağız

Elektrik zamlarını protesto etmek için yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmişti.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte elektriğinin kesilmesi sonrası gaz lambası ışığında açıklama yaptı.

"Evimize hoş geldiniz. Eşimle birlikte sizleri selamlıyoruz," diyerek konuşmasına başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük bir toplumsal sarsıntının ortasındayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yani fırtınanın tam gözündeyiz. Saraylı eşkıya holdinglerin cepleri dolacak diye halkın elektrik gibi, gıda gibi temel hakları gasp edildi bu ülkede. Elektrik dağıtım şirketlerinin büyük bir bölümünü 5'li çeteye verdiler. Mesela sadece birine bakalım. Cengiz Holding. 8 yılda kamudan tam 2 milyar 295 milyon 311 bin lira değerinde 37 ayrı elektrik enerjisi ihalesi almış. Kazandığı milyarlarla halkın mutfağına göz koymuş. Cengiz gibiler paralarına para katarken milyonlar faturalarını ödeyemeyecek hale getirildi. Aç gözlü çetelere karşı halk öfkeli. Girdiğimiz bu çağın adı öfke çağı" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu eylemim sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca eşiyle birlikte karanlıkta oturarak eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

'Erdoğan'a sesleniyorum; enerjiye yaptığın zamları geri çek'

Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en zengin 26 insanın serveti dünya nüfusunun yarısına eşit. Zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale getirildi. Bu zenginler servetlerinin yüzde 1'ini paylaşsalar okula gidemeyen bütün çocukların eğitim masrafları karşılanır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistem artık miadını. Neoliberalim artık can çekişiyor. Sıradan insanların öfkesine yenilmek üzere neoliberalizm. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir. Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Neoliberalizmin sonu gelmiştir. İşte ben bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlarda halkları için harekete geçsinler" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a sesleniyorum; enerjiye yaptığın zamları geri çek. KDV'yi sıfırla. Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız" çağrısında bulundu.