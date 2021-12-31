Şeyhmus Özkan tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Brezilya'da 1,3 ton uyuşturucu taşırken yakalan uçağın sahibi olan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ACM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Özkan'la da fotoğrafı çıkmıştı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre Özkan, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Özkan, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. 33 yıllık bir firma olduklarını, yılda 25 bin uçuşu opere ettiklerini söyleyen Özkan, hava taksiyi herkese kiraya verdiklerini öne sürdü.

Özkan, kendisini şöyle savundu:

"Kim isterse uçağı kiralayabilir. Herkes bu uçağı kiralayabilir. Brezilya’da yaşanmış olay. Ben bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak ne yakınında ne de uzağında yokum. Basında çıkan haberler uçağın devlet uçağı olmasından dolayı, pilotumuz Brezilya’da beraat etmiştir. Ancak Türkiye’ye geldiğinde gözaltına alınıp tutuklanmıştır. 120 gün Latin Amerika cezaevlerinde kötü şartlarda kaldığından dolayı psikolojisi bozulmuştur. Bu sebepten dolayı sağlıklı ifade verememiştir."

İfadenin ardından nöbetçi hâkim, Özkan’ın tutuklanmasına karar verdi. Kararda, “kuvveli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller, A.B.B. adlı kişinin ifadesi, yakalanan uyuşturucu maddenin miktarı ve delillerin tam olarak toplanmaması ve şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunması” tutuklama gerekçesi yapıldı.