Seyhan Belediyesi işçilerinden uyarı: Grev kırıcılığı suçtur

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve işçiler sendikanın yaptığı oylama sonrasında grev kararı almıştı. İşçiler grev için yasal süre olan 60 günün bitmesini ve bu süreçte belediye yönetiminin yeni bir teklif yapmasını beklerken sürgün gibi görev değişiklikleriyle karşı karşıya kalmıştı. Belediye yönetimi, aralarında greve destek verenlerin de olduğu 35 işçinin çalıştığı yeri değiştirmişti.
CHP'li Adana Seyhan Belediyesi işçileri, yaptıkları açıklamayla belediye yönetimine tepki gösterdi.
İşçiler, belediyeyi sürgün kararlarını geri çekmeye çağırarak "Bilinsin ki Seyhan Belediyesi halkındır. Seyhan Belediyesi, emektir, mücadeledir, terdir ama asla bir komutanlık değildir. Belediye işçisi kimsenin emir eri değildir. Dahası Seyhan Belediyesi'nde hiçbir müdür-amir bir komutan değildir" dedi.
'Tek bir kişi belediye çalışanları üzerinde hegemonya kurmaya çalışmaktadır'
Seyhan Belediyesi işçileri tarafından yapılan "Uyarıyoruz!" başlıklı açıklama şu şekilde: