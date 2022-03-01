Seyhan Belediyesi işçilerinden uyarı: Grev kırıcılığı suçtur

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve işçiler sendikanın yaptığı oylama sonrasında grev kararı almıştı. İşçiler grev için yasal süre olan 60 günün bitmesini ve bu süreçte belediye yönetiminin yeni bir teklif yapmasını beklerken sürgün gibi görev değişiklikleriyle karşı karşıya kalmıştı. Belediye yönetimi, aralarında greve destek verenlerin de olduğu 35 işçinin çalıştığı yeri değiştirmişti.

CHP'li Adana Seyhan Belediyesi işçileri, yaptıkları açıklamayla belediye yönetimine tepki gösterdi.

İşçiler, belediyeyi sürgün kararlarını geri çekmeye çağırarak "Bilinsin ki Seyhan Belediyesi halkındır. Seyhan Belediyesi, emektir, mücadeledir, terdir ama asla bir komutanlık değildir. Belediye işçisi kimsenin emir eri değildir. Dahası Seyhan Belediyesi'nde hiçbir müdür-amir bir komutan değildir" dedi.

'Tek bir kişi belediye çalışanları üzerinde hegemonya kurmaya çalışmaktadır'

Seyhan Belediyesi işçileri tarafından yapılan "Uyarıyoruz!" başlıklı açıklama şu şekilde:

“28 Şubat, Seyhan Belediyesi tarihinde yerini kara bir gün olarak almıştır. 28 Şubat tarihi, tüm emekçi kardeşlerimizin büyük bir çaba, muazzam bir inanç ve eşi görülmemiş bir kararlılıkla ortaya koydukları iradeye kan doğranan talihsiz bir gündür.

28 Şubat tarihi, halkın belediyesi için ve inandığı tüm değerler uğruna gecesini gündüzüne katmış, her şeyinden fedakârlık yapmış 4 arkadaşımızın greve destek verdikleri gerekçesiyle ile sürgüne gönderildikleri tarihtir. Bu bir sürgün kararı olmanın ötesinde, kendisine ait olanı, yani hakkını almaya çalışan Seyhan Belediyesi işçilerinin gönlünde açılmış acısı tarifsiz bir yara, umutla kurdukları hayalleri pervasızca yok sayma ve bir tek kişinin tüm belediye çalışanları üzerine kurmaya kalktığı bir hegemonyadır.

'İşçilerin emekleri yok sayılmıştır'

Unutulmasın ki gerek seçim zamanı, gerekse seçimden sonra Seyhan Belediyesi işçileri, zamanından, ekmeğinden, aşından, çoluğundan, çocuğundan, hastasından, komşusundan vazgeçerek, fedakârlık ederek daha mutlu yarınlar için mücadele etmiştir. Fakat sürgüne gönderilmiş arkadaşlarımızın nezdinde tüm Seyhan Belediyesi işçileri, verilen sürgün kararlarıyla hakarete uğratılmış, emekleri yok sayılmıştır.

Biz, özellikle sosyal demokrat ve Atatürkçü gençler olarak yol göstericiliğine inandığımız Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Akif Kemal Akay’ı layık olduğu makama oturtmak için ne gerekiyorsa yaptık. Kendisine saygımız her zaman sonsuz, inancımız tamdır fakat bilinsin ki Seyhan Belediyesi halkındır. Seyhan Belediyesi, emektir, mücadeledir, terdir, sevgidir, aşktır, hoşgörüdür, dayanışmadır ama asla bir komutanlık değildir. Belediye işçisi kimsenin emir eri değildir. Dahası Seyhan Belediyesi'nde hiçbir müdür-amir bir komutan değildir.

'Grev kararına yönelik her hareket suçtur'

Tüm işçilerin her şeyi olan grev kararına yönelik yapılan her hareket suçtur. Grev kırıcılığı bir suçtur. Belediyemiz meclis üyelerine ve Adanalı halklara sesleniyoruz. Seyhan belediyemizin böyle bir suçla anılmasına müsaade etmeyiniz, sesinizi yükseltiniz.

Uyarıyoruz! Adana tarihine kara bir leke olarak kazınmak üzeresiniz. Adana halkı sizi asla affetmez, affetmeyecektir. Kalenden burayı dikenli görüyorsan karışma öyle bırak. Bizim gönlümüzde ise burası bir laledir, gül, papatya ya da zambak. Kavgamız seninle değil, derdimiz hakkımız olanı almak. Dilimizdeki belki sana küfürdür ama bizim en sevdiğimiz türküdür, halktır ve hak.”