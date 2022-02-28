Adana Seyhan Belediyesi'nden grev kırıcılığı

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi yönetimi, aralarında greve destek verenlerin de olduğu 35 işçinin çalıştığı yeri değiştirdi.

Seyhan Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve işçiler sendikanın yaptığı oylama sonrasında grev kararı almıştı. İşçiler grev için yasal süre olan 60 günün bitmesini ve bu süreçte belediye yönetiminin yeni bir teklif yapmasını beklerken sürgün gibi görev değişiklikleriyle karşı karşıya kaldı.

Görev değişiklikleri kararının arkasında Akif Kemal Akay'ın tartışmalı bir şekilde özel kalem müdürü olarak atadığı emekli albay Ahmet Erkal Şenyurt'un olduğu öğrenilirken işçiler, görev değişikliği dayatmasının 4857 sayılı iş kanununun 22. maddesinin ihlali olduğunu söyledi.

Bu maddeye göre, “İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz".

Görev değişikliği dayatmaları ve uygulanan baskılara rağmen grev kararında ısrarcı olduklarını söyleyen işçiler, yapılanların kendilerini yıldırmayacağını ve yakında eylemlilik sürecine geçeceklerini belirttiler.