Seyhan Belediye Başkanı: Grev yapacaklarmış, yapsınlar, zam yapsak da geçinemeyecekler zaten

CHP’li Adana Seyhan Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi süreci anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve işçiler grev kararı almışlardı. Arabuluculuk süreci sonrasında önerilen 5.251 TL’yi de kabul etmeyen işçiler, yönetimin baskıcı tutumuna rağmen grev konusunda ısrar etmişlerdi.
Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay, Adana'nın yerel televizyon kanalı Koza TV’de katıldığı bir programda bu grev sürecini değerlendirerek Akdeniz bölgesinde Toplu İş Sözleşmesi süreçlerinde en çok teklifi kendilerinin verdiğini iddia edip, “Diğer belediyelerde hiçbir şey yapmıyorsunuz ama burada diyorsunuz ki hayır biz grev yapacağız. Buyursunlar yapsınlar.” dedi.
Akif Kemal Akay, sözlerine şöyle devam etti:
“Şu anda grev kararı aldıkları için maaşları asgari ücret üzerinden devam ediyor. Herkesin aklı var. İnsanlar bu rakamları alırlar. Aklı olmayanların oturup akıl yürütmesine gerek yok. Sadece şu kadarını söylüyorum: Akdeniz’de bizden daha fazla veren bir belediye yok. Hepsinde geçiniliyor da Seyhan’daki mi geçinemiyor... Efendim, geçinemiyoruz. Geçinmenin ölçüsü yok ki. Çok fazla maaş alırsın onunla da geçinemezsin. Ben çalışanlarımın yüzde doksanının bu rakamlara razı olduğunu biliyorum ama arada birileri neyin siyasetini yapıyor, bilemiyorum. Benim verdiğim rakamla Ceyhan arasında 800 lira fark var. Bugün 800 lirayı bulamayan aileler var. Ben bunu birilerinin siyasi bir amaçla yaptığını düşünüyorum. Bu işçi yararına yapılmış bir şey değil. Zaten işçiler de bunun farkında. Büyük bölümü de buna karşı. Bir oylama yapılsa asla ve asla bu teklife bir itiraz çıkmaz.”
Akif Kemal Akay’ın bu iddialarına Seyhan Belediyesi işçilerinin yanıtı gecikmedi. Konuya dair görüştüğümüz bir belediye işçisi soL’a şu açıklamalarda bulundu: