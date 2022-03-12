Seyhan Belediyesi işçilerine tehdit: 'Bazı bedeller ödetecekler...'

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve işçiler sendikanın yaptığı oylama sonrasında grev kararı almıştı. İşçiler grev için yasal süre olan 60 günün bitmesini ve bu süreçte belediye yönetiminin yeni bir teklif yapmasını beklerken sürgün gibi görev değişiklikleriyle karşı karşıya kalmıştı. Belediye yönetimi, aralarında greve destek verenlerin de olduğu 35 işçinin çalıştığı yeri değiştirmişti.

CHP'li Adana Seyhan Belediyesi işçileri, yaptıkları açıklamayla belediye yönetimine tepki gösterirken belediye, işçilerin oy çokluğuyla aldığı grev kararını engellemek için baskı ve tehditlere devam ediyor.

Tehdit mesajı

CHP'li Meclis Üyesi Bayram Bilgin, temizlik işlerinde başkontrolör olan oğlu Ahmet Bilgin üzerinden greve destek verenleri tehdit etti.

WhatsApp grubu üzerinden işçilere mesaj atıp onları üstü kapalı şekilde tehdit eden Ahmet Bilgin'in mesajı şu şekilde:

"Arkadaşlar iyi akşamlar. Sendika temsilciler kurulunda daha önce 15/9 olarak alınan grev kararı bugün 16/10 olarak tersine dönmüş durumdadır. Aldığım duyumlar üzerine bilgilendirme gereği duyuyorum. Temizlik işleri olarak aslında çoğunluğun grev istemediği açık olarak ortadadır. Yalnız temsilcilerin sizleri yeterince bilgilendirmediği anlaşılmıştır. Arkadaşlar bu işin şakası yok. İşverenin burada bazı bedeller ödeteceği anlaşılıyor. Ben şahsım adına grev istemiyorum. Burada bazı gariban kimsesi olmayan arkadaşlarımıza zarar gelmemesi için bunu netleştirmek için pazar günü sabah her birime sandık koyacağım. Ekmeğimiz için herkes şapkasını önüne koyup hür iradesiyle gelip oyunu kullansın. Kimse kimseyi yönlendirmesin. Ben istiyorum ki kimse ekmeğinden olmasın. Hafta tatili olanlar gelsin oyunu kullansın. Hepinize saygılar."