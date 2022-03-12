Seyhan Belediyesi işçilerine tehdit: 'Bazı bedeller ödetecekler...'

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda başlayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) anlaşmazlıkla sonuçlanmış ve işçiler sendikanın yaptığı oylama sonrasında grev kararı almıştı. İşçiler grev için yasal süre olan 60 günün bitmesini ve bu süreçte belediye yönetiminin yeni bir teklif yapmasını beklerken sürgün gibi görev değişiklikleriyle karşı karşıya kalmıştı. Belediye yönetimi, aralarında greve destek verenlerin de olduğu 35 işçinin çalıştığı yeri değiştirmişti.
CHP'li Adana Seyhan Belediyesi işçileri, yaptıkları açıklamayla belediye yönetimine tepki gösterirken belediye, işçilerin oy çokluğuyla aldığı grev kararını engellemek için baskı ve tehditlere devam ediyor.
Tehdit mesajı
CHP'li Meclis Üyesi Bayram Bilgin, temizlik işlerinde başkontrolör olan oğlu Ahmet Bilgin üzerinden greve destek verenleri tehdit etti.
WhatsApp grubu üzerinden işçilere mesaj atıp onları üstü kapalı şekilde tehdit eden Ahmet Bilgin'in mesajı şu şekilde: