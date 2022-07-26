'Şeyh polemiği' devam ediyor: 'Mana aleminde merasim düzenlendi', şeyhliğini ilan etti

Nakşibendi tarikatına bağlı 'İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran'daki ölümünün ardından tarikat mensupları arasındaki 'şeyh polemiği' devam ediyor. Fatih Medreseleri adlı cemaatin kurucusu Masum Bayraktar, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kendisine "mana aleminde" şeyhlik verdiğini iddia etti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra, İsmailağa Cemaati'nde ilk şeyhlik ilanının Masum Bayraktar'dan geldiğini duyurdu.

Bir süre önce İsmailağa'dan dışlanan Bayraktar ve arkadaşları aynı semtte, Fatih Medreseleri adlı yeni bir cemaat kurmuştu. Aynı isimde bir televizyon kanalları da bulunan Bayraktar grubunun onlarca kız ve erkek medresesi halen faaliyet gösteriyor.

'Mana alemi'nde şeyhlik verildiğini savundu

Bayraktar, TM TV'de yaptığı açıklamada, ölümünden sonra Mahmut Ustaosmanoğlu ile 'mana alemi'nde görüştüğünü iddia ederek, Ustaosmanoğlu'nun 'Siz Mahmut Efendi cemaati olarak yürüyün' dediğini ileri sürmüştü. Söz konusu açıklamasının ardından topluluğuna Mahmut Efendi cemaati adını veren Bayraktar, şimdi de cemaat mensuplarına gönderdiği ses kaydıyla, şeyhliğini ilan etti.

Bayraktar, söz konusu kayıtta yine ölümünden sonra Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 'mana alemi'nde bir icazet töreni düzenlediğini, bu törende Ustaosmanoğlu'nun bir konuşma yaptığını ve kendisini övdüğünü, kendisine şeyhlik verildiğini savundu. Törenin çok kalabalık olduğunu öne süren Bayraktar, büyük heyecan duyduğunu belirterek, heyecanını müritleriyle paylaştı.

'Tebrikler teşekkürler havada uçuştu elhamdülillah'

Bayraktar'ın ses kaydındaki ifadeleri şöyle:

"Bu sabah efendi hazretlerimizin huzurunda muhteşem bir merasim oldu. Merasime kimler katıldı tahmin edebilirsiniz. Çok geniş, kapsamlı bir merasimdi. Efendi hazretlerimiz merasimde konuşma yapıyordu. Efendi hazretlerimiz buyuruyor ki; 'Beni çok seven vardı ama sevgilerini ortaya koyamadılar, aşikar edemediler, ama Masum hoca arkadaşlarıyla beraber bütün sevgisini aşikar etti. Bana marifetleri, hakikatleri yakıştıran vardı ama aşikar edemiyorlardı, gizli tutuyorlardı. Ama Masum hoca bütün hakikatleri her şeyi haykırdı. Hatta ona kızdılar sanki ama bana iyi davranmak zorunda kaldılar. Çok uzun yıllar üzerlerinde fitne olduğu halde, içlerinde kin yok, nefret yok. O yüzden bu işi hak etti bunlar. Bütün kardeşlerimiz nur olmuş.'

Daha da ifadeleri var ama bu kadarla yetineyim. Ama katılım çok yüksekti. Aklınıza kim geliyorsa hepsi mevcut. Sonra tebrikler teşekkürler havada uçuştu elhamdülillah. Rabbim inşallah bu işe layık eylesin. Çok güzeldi, efendi hazretlerimizi konuşma yapıyor, anlatıyor böyle böyle... Onları şimdi tek tek sayamayacağım. Harikaydı, çok heyecanlıydım zaten ne hikmetse, hala devam ediyor. Rabbim inşallah sultanımızın yoluna sahip çıkmayı nasip etsin."