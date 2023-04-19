Şevket Çoruh'tan ses testi: 'Ses deneme... Gazetecilik suç değildir'

Tiyatrocu ve oyuncu Şevket Çoruh, bugün yaptığı mikrofon testi sırasında gazeteci Serdar Akinan’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından video yayımlayan Çoruh, mikrofon testi sırasında Akinan’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Çoruh, mikrofonun başına giderek “Şu mikrofona bakalım. Ses… Ses… Ses bir -ki üç ses deneme… Gazetecilik suç değildir. Serdar Akinan’ı serbest bırakın. Ses… İyi mi böyle?” dedi.
#GazetecilikSucDegildir @serdarakinan pic.twitter.com/3t8VQQoO77— Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) April 19, 2023