Sevilla'daki Amazon çalışanları greve gitti

İspanya'da Sevilla'nın Dos Hermanos ilçesinde bulunan Amazon'un büyük lojistik deposunda çalışan işçilerin bağlı olduğu İşçiler Genel Birliği (UGT) sendikası, sağlık, çalışma ve maaş şartlarının uygun bir şekilde yerine getirilmediği gerekçesiyle greve gidildiğini açıkladı.

UGT, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un, Sevilla'daki deposunda pazar günleri ve tatil günlerinde çalışmak için mesai ücretlerini tek taraflı olarak değiştirdiğini ve bunun işçiler için yılda 2 bin avroluk bir kayba neden olduğunu belirtti.

Sendika Amazon'un, iş kazalarını da tanımadığını ifade etti. (AA)