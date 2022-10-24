İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) ilçe örgütünün düzenlediği “Sevgili Kadıköylüler” buluşmaları başladı. Dün Zeytin Kafe’de yapılan ilk buluşmada Gazeteci Enver Aysever ve TKP Parti Meclisi Üyesi Aydemir Güler “Cumhuriyet” konusunu ele aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına girerken yapılan bu ilk buluşmada 100. yaşına giren Cumhuriyet’in AKP Türkiyesi’nde yaşadığı değersizleşme ve yok oluş süreci üzerinde duruldu.

Aydemir Güler, Cumhuriyet’in bağımsızlık, laiklik gibi değerlerinin nasıl yok edildiği üzerinde dururken yurttaşlık ve bundan kaynaklanan hakların da paralel olarak ortadan kalktığına dikkat çekti.

Enver Aysever Kadıköy’ün geçmişinde sahip olduğu kültürel birikimle Cumhuriyet bağını kurarak yaptığı girişin ardından, mevcut durumda Cumhuriyet’in yerini bir diktatörlüğün aldığından bahsetti.

İzleyicilerin de katkılarının alınmasının ardından etkinlik son buldu.

'Sevgili Kadıköylüler' buluşmaları devam edecek

Bundan sonra belli aralıklarla yapılması planlanan etkinlik dizisinin başlığı konusunda Aydemir Güler toplantıda yaptığı konuşmada bunun basitçe bir “birlikte konuşma, karar verme ve harekete geçme” daveti olduğunu ve böylesi bir örgütlenmeyi önüne koyduğunu söyledi. Davet duyurusunda bu başlık şu şekilde ele alınıyordu:

“Sevgili Kadıköylüler… ‘Sevgili Kadıköylüler’ bir araya gelmenin, dinlemenin, konuşmanın, paylaşmanın çağrısı. Kadıköy’de yaşayan, çalışan, okuyan, düşünen, bir de kentin rantına gözünü dikmek yerine paylaşmaya tutkulu olan herkes bir sevgili Kadıköylüdür. Durumdan hoşnut değiliz, yaşamımız hep daha zorlaşıyor. Bu gidişattan kimilerinin çıkar sağladığını görüyor, hatta bunların kimler olduğunu da biliyoruz… Sorun, yan yana gelip konuşmanın bir çıkış yolunu keşfetmek için biricik yöntem olduğunu bile bilmemize karşın, bunu yapmamamızda! Belki de bir araya gelip konuşmak için fazla yorgunuz. Belki o nedenle kolay yollara meylediyoruz. Çıkarcıların birinin foyası ortaya dökülmüşse diğerine umut bağlamak kolaydır. Lakin sonuçsuzdur. İşin ilginç tarafı, yorgunluğu üstümüzden atmanın da çaresi bir araya gelmekten ve paylaşmaktan başka bir şey değil. Öyleyse, buluşalım…”