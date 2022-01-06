Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler!

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yapılan “Çocuklar Caminin Huzur İkliminde Buluşuyor” adlı proje kapsamında tepki çeken bir gelişme yaşandı.

Aydın Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında kalan çocuklar Muradiye ve Evliya Çelebi camilerinde öğle namazında götürüldü.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, programa İl Müftüsü Ercan Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve kurum çalışanları katıldı.

Cami içerisinde devam eden programda çocuklar cemaat karşısına çıkarıldı. Yapılan etkinlik sosyal medya ve basında paylaşıldı.

Koruma altındaki çocukların bu şekilde ifşa edilmesi ve müftülüğün insafına bırakılması büyük tepki çekti.