Eşi İra Tzourou, Yunanistan’ın Sevan Nişanyan’ı Türkiye’ye iade etme kararı almak üzere olduğunu açıkladı.

Oda Tv’de yer alan habere göre, Yunanistan’da “istenmeyen kişi” ilan edilen Sevan Nişanyan tutuklandı.

Nişanyan’ın eşi İra Tzourou, “Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan’ı Türkiye’ye deport etme kararı almak üzere” dedi.

Nişanyan’ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık’ta reddedildiğini aktaran Tzourou, “Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan’ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı” ifadelerini kullandı.

Şirince’de SİT alanındaki arazide iki kez mühürlenmesine rağmen ev yaptığı gerekçesiyle 11,5 yıl hapis cezası alan ve 3 yıl cezaevinde kalan Nişanyan, 2017’de Foça Açık Cezaevi’nden firar etmişti.