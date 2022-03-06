'Sevabına Rus çocuk boğazlamak' normal bulundu

Sosyal medya platformalarından Twitter, kendisine iletilen bir şikayet sonrası dikkat çeken bir karar aldı.

2 Mart tarihinde TKP'nin eylem çağrısı dokuz8haber'in Twitter hesabından "TKP'den eylem çağrısı Türkiye Komünist Partisi, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden krizin ardından bir eylem çağrısı yaptı. Eylem yarın İstanbul Beyoğlu'nda, saat 19.30'da gerçekleştirilecek" ifadeleriyle paylaşıldı.

Bu paylaşımın altına bir sosyal medya kullanıcısı tarafından "Rus/Komünist ittifakına girmektense bin kere Amerika'nın küçüğü olmayı tercih ederim. Ülkemiz umarım hiç bir zaman savaşa girmez fakat girerse de sırf sevabına Rus cocugunu bogazlayabilirim." mesajı atıldı.

"Rus çocuğu sevabına boğazlama" ifadesini içeren bu mesajı gören bir sosyal medya kullanıcısı, soL'a yaptığı açıklamada, bu mesajı saldırgan içerik olarak şikayet ettiğini ancak Twitter'dan "Mevcut bilgileri inceledikten sonra p...a adlı hesabın güvenlik politikalarımızı ihlal etmediğini sana bildirmek istedik" yanıtı aldığını ifade etti.

Rus çocuğun boğazlanması ifadesini içeren Tweeti saldırgan bulmayan sosyal medya şirketi, kendi güvenlik ihlali başlıklarını şu şekilde sıraladı: