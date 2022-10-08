Seul: KDHC, Japon Denizi'ne doğru tanımlanamayan bir cisim fırlattı

Güney Kore menşeli Yonhap haber ajansının Güney Kore ordusuna atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC), Japonya Denizi'ne "tanımlanamayan cisim" fırlattı.

Bunun bir balistik füze olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu fırlatma ABD ve Güney Kore'nin KDHC sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikatlar başlatmasını takiben geldi. Pyongyang, "savaş provası" olarak gördüğü askeri tatbikatların durdurulmasını istemiş, ABD'yse bunu reddetmişti.

ABD ve Güney Kore'nin tatbikatları durdurmaması üzerine KDHC füze testlerine başlamıştı. Eylül ayının sonundan bu yana KDHC toplam birkaç balistik füze test etti.