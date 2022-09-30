Harris'in Seul ziyareti sonrası KDHC'den iki füze denemesi daha

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Japonya ve Güney Kore ziyaretlerini tamamlanmasının ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) Japon Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.

KDHC'nin Harris'in ziyareti öncesinde de Japon Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığı kaydedilmişti.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, KDHC'nin batı kıyılarından Japon Denizi yönüne fırlatılan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiğini kaydetti.

Güney Kore ordusu da KDHC'nin Perşembe akşamı yerel saatle 08.48 ve 08.57 saatlerinde Güney Pyongan bölgesindeki Sunçon'dan doğu kıyısına doğru iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını tespit ettiğini duyurdu. Güney Kore ordusu ABD ile yakın bir şekilde çalışırken "tam hazırlıklı olmaya devam ettiğini" kaydetti.

Japonya ve Güney Kore KDHC'nin Harris'in bölgeye ziyaretinden saatler önce de iki kısa menzilli balistik füze testi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Denemeler ABD uçak ve savaş gemilerinin bu hafta Güney Kore savaş gemileri ile Kore Yarımadası açıklarında ortak deniz tatbikatı düzenlediği sırada gerçekleşti. Güney Kore Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD ve Japonya ile üçlü anti-denizaltı tatbikatı düzenleyeceğini duyurmuştu.

Harris Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinde ABD'nin bu iki ülkeyi Asya stratejisinin "temel taşları" olarak gördüğünü belirtmiş ve Çin ile KHDC'yi hedef almıştı.