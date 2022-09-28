Kamala Harris'in Seul ziyareti öncesi KDHC'den füze denemesi

Japonya ve Güney Kore'den yapılan açıklamalara göre Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Japon Denizi istikametine doğru iki yeni kısa menzilli balistik füze fırlattı.

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın yerel saatle 18.10-18.20 sıralarında iki kısa menzilli balistik füze ateşlediğini duyurdu. Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde analiz ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

KDHC'den henüz füze denemesine ilişkin açıklama yapılmazken, denemenin ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Güney Kore ziyaretinden bir gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Harris'in yarın Güney Kore-KDHC sınırındaki askerlerden arındırılmış Kore Tarafsız Bölgesi'ni (DMZ) de ziyaret etmesi bekleniyor.

KDHC son füze denemesini Pazar günü gerçekleştirmişti.