ABD ve Güney Kore'den ortak askeri tatbikat

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) dün gerçekleştirdiği kısa menzilli balistik füze denemesinin ardından, Güney Kore ve ABD'den ortak deniz tatbikatı hamlesi geldi.

İki ülkenin beş yıl sonra ilk kez bir ABD uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatına başladığı bildirildi. Nükleer enerji ile çalışan ABD uçak gemisi USS Ronald Reagan'ın yer aldığı tatbikatın "Güney Kore-ABD ittifakının güçlü iradesini göstermeyi ve birleşik operasyonlar için askeri yetenekleri geliştirmeyi" hedeflediği açıklanırken, tatbikatta 7 bin 600 tonluk Güney Kore savaş gemisi Seoae Ryu Sung-ryong ve 4 bin 400 tonluk Munmu the Great muhribi dahil 20'den fazla geminin kullanılacağı öğrenildi.

Öte yandan, KDHC'nin denizaltından balistik füze fırlatma ihtimali karşısında USS Annapolis denizaltısının da bölgede konuşlanacağı bildirildi.

Gemi ve denizaltı karşıtı harp operasyonları, taktik manevralar ve diğer deniz muharebe operasyonlarına yönelik çeşitli senaryoların yer alacağı 4 günlük tatbikatta savaş jetleri ve askeri helikopterlerin de kullanılacağı belirtildi.