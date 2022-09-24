Güney Kore: KDHC denizaltıdan balistik füze denemesi yapacak

Güney Kore Devlet Başkanlığı bu sabah, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) doğu kıyılarındaki bir denizaltıdan balistik füze denemesi gerçekleştirmeye yönelik hazırlık yaptığını duyurdu.

Yonhap ajansı, Güney Koreli bir askeri yetkilinin, "KDHC'nin denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) araç ve faaliyetlerinin yakından izlendiği" açıklamasına yer verdi.

KDHC'nin füze denemesi hazırlığının, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Ronald Reagan'ın, ortak donanma tatbikatı için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrasına denk gelmesi dikkat çekti.