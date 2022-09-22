KDHC: Rusya'ya hiçbir zaman silah ya da mühimmat göndermedik

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden (KDHC) bugün yapılan açıklamada, Rusya'ya hiçbir zaman ve hiçbir koşulda silah veya mühimmat gönderilmediği, böyle bir planın da olmadığı belirtildi. ABD'nin iddialarına tepki gösteren KHDC, ABD'nin "çenesini kapatması" gerektiğini, ülkenin imajını "zedelemeye" yönelik yalan haberlerden vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığı açıklamada, "Son zamanlarda ABD ve diğer düşman güçler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 'kararını ihlal ettiğinden' bahsederek, KDHC ile Rusya arasında bir 'silah anlaşması dedikodusu' yaydı. Daha önce Rusya'ya hiç bir zaman silah veya mühimmat ihraç edilmedi, böyle bir plan da bulunmamaktadır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel bu ayın başlarında Rusya'nın "Ukrayna'da kullanılmak üzere KDHC'de n milyonlarca roket ve top mermisi satın alma sürecinde olduğunu" iddia etmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, "potansiyel bir satın alma" olarak nitelendirdiği haber hakkında, "satın alımın tamamlandığına dair hiçbir belirti olmadığını ve kesinlikle bu silahların Ukrayna'da kullanıldığına dair hiçbir belirti olmadığını" açıklamıştı.

ABD ayrıca İran'ı Ukrayna'daki savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava araçları tedarik etmekle suçladı. ABD'nin iddiaları Moskova ve Tahran hükümetleri tarafından yalanlanmıştı.